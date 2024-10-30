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Путин заявил о проверке условий жизни инвалидов — участников СВО

Путин рассказал, что лично просил проверить условия жизни участников СВО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после своей встречи с инвалидами-колясочниками получившими увечья в ходе боевых действий, лично попросил проверить условия их жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я на всякий случай все-таки попросил коллег из администрации, чтобы с ними с каждым поговорили», — отметил глава государства.

По его мнению в этой сфере «очень много проблем». В качестве примера российский лидер рассказал, что некоторые из участников СВО, ставшие инвалидами, не могут работать.

Путин обратил внимание, что нужен индивидуальный подход. И того, что делают для ветеранов спецоперации в регионах недостаточно.

В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой участников специальной военной операции.

В сентябре Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) — это залог будущих побед страны.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.

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