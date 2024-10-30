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Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО

Путин: в регионах нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой участников специальной военной операции в регионах. Он отметил необходимость индивидуального подхода к оказанию помощи участникам СВО и призвал региональные власти усилить свою работу в этом направлении, сообщает РИА Новости.

«Нужен индивидуальный подход [к поддержке участников СВО], там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно», - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

В сентябре Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) — это залог будущих побед страны. По словам главы государства, поддержка бойцов спецоперации — это основа, проявление гражданами своего отношения к тому, что сейчас происходит, это «основа единства российского общества» и база для всех будущих побед страны.

Ранее Путин призвал решать проблемы инвалидов.

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