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В российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО

В Махачкале втрое увеличили выплату для заключивших контракт о службе в зоне СВО

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Мария Девахина/РИА Новости

Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции на Украине будет увеличена до 300 тысяч рублей. Об этом рассказал глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации», — рассказал он.

Умавов добавил, что все подписавшие контракт будут обеспечены «всем необходимым обмундированием» для успешного прохождения службы в зоне спецоперации.

До нововведения эта выплата составляла около 100 тысяч рублей.

18 октября Правительство России утвердило алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции. Выплаты будут поступать военным, которые получали пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100% пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Кроме того, ежемесячная компенсация будет начисляться пропорционально времени участия граждан в СВО.

Ранее в России потребовали признать священников на СВО ветеранами боевых действий.

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