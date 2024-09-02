Путин заявил о необходимости поддерживать участников СВО ради будущего России

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) — это залог будущих побед страны. Его слова приводит РИА Новости.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Политик посещает регион впервые за 10 лет.

По словам главы государства, поддержка бойцов спецоперации — это основа, проявление гражданами своего отношения к тому, что сейчас происходит, это «основа единства российского общества» и база для всех будущих побед страны.

Также Путин заявил, что сегодня российские военные защищают и жителей Донбасса, и будущее своей родины, не позволяя создавать на Украине враждебные для России структуры.

Российский лидер назвал блестящим примером патриотизма участие жителей Тувы в специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.