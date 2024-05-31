Ветеранам СВО начнут выдавать автомобили

В июне 2024 года в России вступает в силу несколько законов, один из которых коснется материальной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, участники СВО, получившие тяжелое ранение, мешающее передвижению, смогут получить автомобили с ручным управлением.

Закон, который позволит защитить выплаты детей-инвалидов и недееспособных граждан от списания при взыскании задолженностей с их близких, также вступает в силу в июне.

Также в России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за недобросовестное предоставление жилищно-коммунальных услуг. Володин пояснил, что штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года.

Помимо того, уже с июня в России вводится уголовная ответственность за вовлечение детей в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести. Таким лицам будет грозить срок до восьми лет лишения свободы, пояснил спикер ГД.

До этого глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что муниципальную выплату в размере 250 тыс. руб. получат заключившие контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России в краснодарских военкоматах с 1 июня по 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО.