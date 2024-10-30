Российские военные уничтожили несколько беспилотников в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«С 13:30 до 15:30 (мск) в ходе отражения террористических атак дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены три украинских беспилотника», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Несколькими часами ранее украинский дрон сбили на подлете к Воронежской области.

Утром 30 октября в министерстве обороны сообщали, что этой ночью российские силы ПВО перехватили 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ в шести регионах. В ведомстве уточнили, что семь дронов уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и еще один — над территорией Белгородской области.

Ранее в Железногорске Курской области перекрыли улицу для ликвидации обломков дрона.