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Российские военные уничтожили несколько беспилотников в Белгородской области

МО РФ: средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«С 13:30 до 15:30 (мск) в ходе отражения террористических атак дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены три украинских беспилотника», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Несколькими часами ранее украинский дрон сбили на подлете к Воронежской области.

Утром 30 октября в министерстве обороны сообщали, что этой ночью российские силы ПВО перехватили 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ в шести регионах. В ведомстве уточнили, что семь дронов уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и еще один — над территорией Белгородской области.

Ранее в Железногорске Курской области перекрыли улицу для ликвидации обломков дрона.

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