На подлете к Воронежской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В сообщении говорится, что в регионе не объявляли опасность атаки БПЛА.

Незадолго до этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом город Железногорск в Курской области.

В Минобороны сообщали, что этой ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины в шести регионах. В ведомстве уточнили, что семь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области.

Ранее в Железногорске Курской области перекрыли улицу для ликвидации обломков дрона.