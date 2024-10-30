Россияне спали двух краснокнижных длиннохвостых неясытей

В Татарстане две краснокнижные птицы были спасены и попали на реабилитацию благодаря местным жителям. Об этом сообщает республиканский госкомитет по биологическим ресурсам.

Сообщается, что местные жители обратились в госкомитет, и специалисты осмотрели двух длиннохвостых неясытей. Птицы чувствовали себя хорошо, однако в ближайшее время они будут находиться под присмотром на реабилитации.

В госкомитете высказали надежду на то, что краснокнижные птицы скоро вернутся в свою естественную среду обитания.

«Возможно, этот случай вдохновит и других людей принимать активное участие в защите природы, что особенно актуально в наше время», — заключили в госкомитете.

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