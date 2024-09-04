Популяция амурского тигра в России стабилизировалась

Популяция краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На ВЭФ-2023 Арамилев сообщил, что в сравнении с 2022 годом тигров в РФ стало чуть меньше, но не менее 750. По его словам, это последствия африканской чумы свиней, которая подорвала популяцию дикого кабана на Дальнем Востоке.

«Мы знали, что на март 2022 года их было больше 750, в 2023 должно было стать чуть меньше, потому что была высокая смертность молодняка. В целом по результатам мониторинговых исследований можно говорить о том, что численность стабилизировалась и находится в пределах чуть меньше — чуть больше 750», — уточнил эксперт по краснокнижному хищнику.

По его словам, из этой численности порядка 180-200 особей — это тигрята, и они нередко гибнут.

Но в целом можно говорить, что популяция стабильна, добавил Арамилев.

Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. «Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. Все конфликтные тигры, которые были отловлены, имели огнестрельные ранения, (также. – Прим. ред.) нанесенные капканами и петлями. Ни одного тигра, который был бы истощен, потому что не мог добыть себе еды, не отловлено и не отмечено на фотоловушках. Если бы тиграм не хватало копытных животных, мы бы получали кадры с истощенными животными», — отметил эксперт.

Амурский тигр является один из самых редких хищников планеты. Он занесен в международную Красную книгу. В России эти большие кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

Также Арамилев рассказал о новом проекте. Россия приготовилась передать амурских тигров Казахстану для реинтродукции. В 2022 году на Восточном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигров на казахстанскую территорию, и часть из них может быть доставлена из Приморья. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Казахстан сможет вернуть тигров в Центральную Азию к 2025 году с помощью российского опыта.

Ранее в Приморье тигрица попала под поезд.