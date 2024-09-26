Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор редких грибов

За сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, можно оказаться в тюрьме. Об уголовном наказании предупредил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что в соответствии со статьей 260.1 УК России незаконный сбор, приобретение и перевозка таких грибов грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до четырех лет. Юрист призвал россиян перед походом в лес ознакомиться с их перечнем — он утвержден приказом Министерства природы и доступен в интернете.

Особое внимание эксперт посоветовал обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ, подчеркнув, что именно он упоминается в законе как пример краснокнижных грибов.

Также из экологических соображений Русяев порекомендовал срезать грибы острым ножом, оставляя часть ножки в земле. Так грибницу удастся сохранить, что поспособствует дальнейшему росту грибов в этом месте.

До этого жительница Омской области обнаружила в лесу редкий гриб под лиственницей.

Ранее житель Башкирии похвастался гигантскими дождевиками, которые собрал во время пробежки по лесу.