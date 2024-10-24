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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино

Гладков: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино, поврежден фасад

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в Шебекино под обстрел попал жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. В результате детонации повреждены фасад и остекление в 5 квартирах», — написал он.

ВСУ также атаковали поселок Октябрьский, села Графовка и Ясные Зори. Повреждения получили два здания, а также легковой автомобиль. Информации о пострадавших нет, оперативные службы устраняют последствия атаки.

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские солдаты выпустили 75 боеприпасов и 45 беспилотников по населенным пунктам в регионе. Одной из целей ВСУ стал поселок Октябрьский, где в результате обстрела пострадал мирный житель.

У пострадавшего диагностировали осколочные ранения грудной клетки и стопы.

Ранее женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом под Белгородом.

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