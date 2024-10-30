Четвертый сбежавший осужденный в Забайкальском крае вернулся сам

Четвертый осужденный из числа тех, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинске Забайкальского края, сам пришел в исправительный центр. Об этом сообщает Telegram-канал Chita.ru.

«Судимому за кражу Николаю Куйдину изменят наказание через суд», — говорится в сообщении.

Мужчины не явились на принудительные работы 26 октября. Двоих из них нашли на следующий день. Юрия Русина — в микрорайоне Гвардейском в Чите, а Олега Чекрышева — дома в Амурской области. Андрея Андреева из Могойтуя позднее поймали в Нерчинске. Всем им также пересмотрят наказание.

В соответствии с опубликованными ориентировками, речь идет о четырех россиянах, осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО.