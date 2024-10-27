Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО

РЕН ТВ: в Карачаево-Черкесии задержали семь человек за подготовку бунта в СИЗО

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Карачаево-Черкесии задержали семерых сторонников экстремистского движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»), которые готовили «революцию» в СИЗО, передает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, весной прошлого года члены банды под эгидой движения уже намеревались устроить бунт в местном следственном изоляторе. Чтобы оказаться в СИЗО, они решили взять на себя недавние преступления в регионе, а уже находящимся в заключении сообщникам переправляли телефоны и деньги при помощи дронов. В итоге злоумышленников задержали.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода.

Ранее россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами