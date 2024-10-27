В Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО

В Карачаево-Черкесии задержали семерых сторонников экстремистского движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»), которые готовили «революцию» в СИЗО, передает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, весной прошлого года члены банды под эгидой движения уже намеревались устроить бунт в местном следственном изоляторе. Чтобы оказаться в СИЗО, они решили взять на себя недавние преступления в регионе, а уже находящимся в заключении сообщникам переправляли телефоны и деньги при помощи дронов. В итоге злоумышленников задержали.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода.

Ранее россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме.