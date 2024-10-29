Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одного сбежавшего осужденного в Забайкальском крае задержали в Чите

ФСИН: задержан третий из четырех сбежавших осужденных в Забайкалье

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Чите задержали третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в городе Забайкальского края. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ФСИН по региону.

Мужчину изначально приговорили к принудительным работам, но сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят документы и направят их в суд для изменения вида наказания осужденного.

За два дня до этого сотрудники УФСИН задержали двоих из четырех пропавших из исправительного центра.

О пропаже осужденных утром 27 октября сообщил Telegram-канал «Чита сегодня». По его данным, пропажу заключенных в исправительном центре Нерчинска обнаружили 26 октября. В соответствии с опубликованными ориентировками, речь идет о четырех россиянах, осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами