Еще одного сбежавшего осужденного в Забайкальском крае задержали в Чите

В Чите задержали третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в городе Забайкальского края. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ФСИН по региону.

Мужчину изначально приговорили к принудительным работам, но сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят документы и направят их в суд для изменения вида наказания осужденного.

За два дня до этого сотрудники УФСИН задержали двоих из четырех пропавших из исправительного центра.

О пропаже осужденных утром 27 октября сообщил Telegram-канал «Чита сегодня». По его данным, пропажу заключенных в исправительном центре Нерчинска обнаружили 26 октября. В соответствии с опубликованными ориентировками, речь идет о четырех россиянах, осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

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