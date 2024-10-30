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Эксперты объяснили, как понять, что звонит мошенник

Редакция «Радио 1» выяснила, что мошенники чаще всего давят на жертву

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Depositphotos

Мошенники часто звонят россиянам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, «Почты России», госслужащими, в том числе представителями правоохранительных органов, а также заявляют о «выигрыше» в лотерею или просят поддержать знакомого и перейти по вредоносной ссылке. Редакция «Радио 1» выяснила у экспертов, как безошибочно определить, что на другом конце телефонной линии злоумышленник.

В первую очередь, по словам специалистов, стоит обратить внимание на интонацию собеседника. Как правило, мошенники давят, разговаривают грубо, торопят и запрещают бросать трубку. В данном случае важно помнить, что никто не в праве требовать от человека незамедлительных действий.

Также злоумышленники часто представляются сотрудниками Банка России, Следственного комитета и Росфинмониторинга. Эксперты напоминают, что представители этих ведомств никогда не звонят физическим лицам.

Кроме того, насторожить должен звонок «должностного лица» через мессенджеры — WhatsApp, Viber или Telegram. Не стоит верить и просьбам перевести куда-либо деньги. Реальные сотрудники банков или правоохранительных органов никогда этого делать не будут, подчеркивают специалисты.

В октябре эксперты проекта «Антимошенник» РАНХиГС заметили всплеск фейковых рассылок гражданам от лица сотрудников ФСБ, СК, МВД и прокуратуры с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел в связи с дискредитацией ВС РФ или финансированием ВСУ.

В их исследовании говорится, что эта схема не новая и ранее была направлена на сотрудников организаций, но теперь фокус мошенников сместился на частных лиц.

Ранее в Москве вскрыли схему с займами, через которую более ста горожан потеряли квартиры.

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