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В Москве вскрыли схему с займами, через которую более ста горожан потеряли квартиры

РИА: полиция раскрыла схему с займами, лишившую москвичей более 100 квартир

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве завели уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности на мошенников, которые через различные схемы с займами отобрали у граждан более 100 квартир. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, с ноября 2018 года по октябрь 2021-го аферисты убеждали своих клиентов, большинство из которых пенсионеры, брать у них микрокредиты под залог квартиры.

Он отметил, что кредиты давали на кабальных условиях. Когда же выяснялась, что заемщик не может гасить долги, то у него через суд отбирали недвижимость в счет погашения задолженности, процентов и пени — квартиры выставляли на торги. И по такой схеме жилье потеряли более ста человек.

Когда историей с мошенническими микрозаймами заинтересовалась полиция, то стало известно, что все кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре столицы. Но сами договоры займа оформляли от лица неких частных инвесторов, с которыми у этой МФО были договоры поручения.

В итоге по данному факту возбудили уголовное дело «Незаконное предпринимательство», так как частные инвесторы не имели права выдавать займы, заключил источник РИА Новости.

Ранее россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами.

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