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Мошенники начали запугивать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ

ТАСС: в РФ отмечен всплеск рассылки фальшивых постановлений о возбуждении дел

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Shutterstock

В России отмечается всплеск фейковых рассылок гражданам от лица сотрудников ФСБ, СК, МВД и прокуратуры с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов проекта «Антимошенник» РАНХиГС.

В их исследовании говорится, что эта схема не новая и ранее была направлена на сотрудников организаций, но теперь фокус мошенников сместился на личные почты и частных лиц.

Она выглядит так: на почту или в мессенджер приходит письмо за подписью представителя какого-либо силового ведомства, к которому прилагается «скан» постановления о возбуждении уголовного дела в отношении получателя в связи с дискредитацией ВС РФ или финансированием ВСУ, рассказала модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.

Для неосведомленного человека постановление выглядит максимально правдоподобно, несоответствия способен распознать лишь тот, кто разбирается в работе правоохранительных органов, отметила она.

Подобные письма приходят в основном на те аккаунты россиян, которые они используют при регистрации в онлайн-магазинах и на сайтах сферы услуг, где чаще всего происходят массовые утечки данных.

Эксперты рекомендовали россиянам создавать отдельные почтовые адреса и телефонные номера для совершения покупок и использования различных сервисов.

До этого сообщалось, что мошенники стали обманывать людей, выдавая себя за работников коммунальных служб.

Ранее в Москве вскрыли схему с займами, через которую более ста человек потеряли квартиры.

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