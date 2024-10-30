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В Санкт-Петербурге за пять лет возродят 18 заброшенных детских лагерей

Власти Санкт-Петербурга планируют восстановить 18 детских лагерей за 5 лет

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МАУ ДОЛ «Уральские самоцветы»/VK

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение следующих пяти лет планируется восстановить 18 заброшенных детских лагерей. Проектно-сметные работы по ним стартуют уже в будущем году, сообщает «Мойка78» со ссылкой на проект городского бюджета на 2025–2027 годы.

Некоторые из построенных еще в годы СССР лагерей заброшенными остаются уже четверть века, многие полностью разрушены, а другие еще можно отремонтировать. Сегодня реестр включает в себя 200 участков с покинутыми местами отдыха детей.

Работы по наращиванию и совершенствованию инфраструктуры для загородного отдыха детей запланированы на период до 2030 года. В планах – привести в порядок 18 заброшенных лагерей, площадью более двух га каждый. Предполагается, что первые шесть лагерей будут возрождены и снова примут детей уже в 2027 году.

Напомним, также в бюджете запланировано выделение 7,3 млн рублей на сохранение 225 исторических домов и 874 млн рублей на работы по реставрации гранитных фасадов Петропавловской крепости. Кроме того, губернатор Петербурга Андрей Беглов сообщил, что в ближайшие три года Санкт-Петербург направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей.

В РСТ ранее оценили, куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге.

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