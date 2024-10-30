На сохранение исторических домов Санкт-Петербурга выделят более 7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге выделят 7,3 млрд рублей для сохранения исторических домов. Это позволит уберечь от разрушения 225 архитектурно значимых объектов, передает «Мойка78» со ссылкой на проект бюджета города, рассчитанный на 2025-2027 годы.

Помимо сохранения исторических домов, на ближайшие годы намечены работы по реставрации гранитных фасадов Петропавловской крепости — эти работы потребуют финансирования в размере еще 874 млн рублей. Кроме того, на будущий год власти запланировали завершение ремонта Уткиной дачи, которую сделают доступным для посетителей культурным учреждением. Также на 2025 год намечены открытия отреставрированной второй сцены музыкального театра им. Шаляпина и Центра современного искусства им. Курехина.

Рассмотренный сегодня законопроект о бюджете на предстоящие годы депутаты поддержали.

Напомним, губернатор Петербурга Андрей Беглов сообщил, что в ближайшие три года Санкт-Петербург направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей. В том числе 79 млрд рублей пойдут на реализацию проекта Широтной магистрали, а еще 30 млрд рублей – на софинансирование проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Москва».

Ранее сообщалось, что на фасады Невского проспекта потратят 2,5 млрд рублей.