В РСТ оценили, куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге

Денежные средства с курортного сбора в Санкт-Петербурге могут направлять на поддерживающий ремонт и обустройство города. Об этом телеканалу «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что в городе будут взимать предельную сумму курортного сбора в размере 100 рублей, аналогичную сумму применяют только в Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае. При этом сбор также предусмотрен для гостей Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, а также Крыма.

«Какие «баснословные» доходы с этого получат, сказать несложно. В Кисловодске, например, хвалятся, что отремонтировали дорожки — эти средства тратят на курортную инфраструктуру. <…> Для серьезных инвестиций эти средства не подойдут. Они только на поддерживающий ремонт, обустройство, то есть достаточно ограничены», — отметил Барзыкин.

Помимо этого, деньги будут также уходить на взимание курортного сбора и его администрирование, добавил эксперт.

Председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщал, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора будет составлять 100 рублей в сутки с человека.

Ранее сообщалось, что в России хотят освободить многодетные семьи от курортного сбора.