Суд признал законным приговор экс-сенатора Арашукова и его отца

Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2024 года приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», — огласил решение судья.

27 декабря 2022 года Московский городской суд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению. Экс-сенатора признали виновным в организации убийства зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

22 октября 2024 года экс-сенатор пытался передать взятку сотруднику УФСИН в размере не менее 3 млн рублей за «организацию привилегированных условий содержания». Арашуков хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. ФСБ опубликовала видео, доказывающие факт дачи взятки со стороны осужденного. Участвовавший в уголовном деле Арашукова адвокат Владимир Постанюк заявил «Газете.Ru», что он не знает, кто мог помочь бывшему сенатору передать взятку.

Ранее Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».