Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам. В чем они виновны

Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Экс-сенатора признали виновным в организации убийства зампредседателя карачаево-черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. На прошлых заседаниях Арашуковы полностью отрицали свою вину.

Судья Елена Гученкова вынесла приговоры Рауфу и Раулю Арашуковым. С учетом «исключительной опасности Арашуковых для общества» суд не нашел возможностей для назначения какого-либо наказания, кроме пожизненного.

Резолютивную часть приговора, в которой суд установит окончательное наказание и для других фигурантов дела, огласят позднее.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных. 23 сентября они признали вину Арашуковых доказанной. Также коллегия признала виновными в участии в ОПГ бывшего и.о. руководителя управления СК по КЧР генерал-майора юстиции Казбека Булатова и экс-начальника центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимура Бетуганова. Старшина коллегии присяжных отметила, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения.

В начале декабря прокурор Мария Семененко запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов – от пяти до 24 лет тюрьмы.

За что «высшая мера»

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации при участии на тот момент генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина. Позднее задержали Рауля Арашукова и других фигурантов дела из региональных отделений «Газпрома». В апреле того же года были задержаны Булатов и Бетуганов, их обвинили в организации заказных убийств.

Следствие предполагает, что ОПГ, в которое входили Арашуковы и руководители региональных отделений «Газпрома», действовало порядка 17 лет на территории Северо-Кавказского федерального округа. Арашуков-старший, будучи создателем преступной группы, постепенно назначал на руководящие посты в отрасли своих родственников, после чего они либо самостоятельно, либо по его указанию совершали действия по хищению газа. В связи с влиянием на отрасль Арашуков-старший получил прозвище «Газовый король». Изначально Арашуковых обвиняли в хищении порядка 31 млрд рублей. В итоге следствию удалось доказать хищения лишь на 4,4 млрд руб.

В сентябре 2022 года присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиении свидетеля убийства Жукова. В деле отмечается, что экс-сенатор давил на Булатова и Бетуганова, чтобы скрыть свои преступления.

Как пропадал газ

Следствие установило, что назначенные Арашуковым-старшим люди в структурах «Газпрома» обеспечивали заключение договоров на поставку завышенных объемов газа предприятиям на Северном Кавказе, затем крали «лишний» газ и продавали его компаниям и физлицам за наличные. Кроме того, по версии следствия, они поставляли газ несуществующим потребителям.

В связи с этим депутат ставропольской краевой думы Виктор Гончаров рассказывал, что в 2015 году у двух стекольных заводов в КЧР внезапно обнаружился долг за газ на миллиард рублей. В связи с разбирательством производство не работало целый год.

«Я задавал на всех уровнях вопрос, когда газовые счетчики стоят на заводе, фиксируют объемы, как можно украсть газ на миллиард рублей. Но Арашуков тогда доказал, что заводы украли. Наверное, это как раз и есть вот та воровская схема»,

— заявил депутат.

В связи с хищениями газа следствие также заинтересовалось племянником Рауля Арашукова — Русланом, который возглавлял дочерние предприятия «Газпрома» в Майкопе и Астрахани, бывшим руководителем подразделения в Черкесске Гузером Хашукаевым и руководителями филиала в Ставрополе — Николаем Романовым и Игорем Травиновым. По материалам СК на начало 2019 года, они вместе украли у «Газпрома» топлива на 31 млрд руб. – по ценам на тот год столько же РФ поставляла в Венгрию.

Газ превратился в роскошь

В июле 2021 года Басманный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства имущество Арашуковых на сумму 1,3 млрд руб. Сообщалось, что в собственности семьи обвиняемых находилось 75 объектов недвижимости, включая трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» с рестораном и банным комплексом. Также в пользу государства перешли три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков, 14 автомобилей (Porsche, Mercedes, Lexus и другие) и предметы роскоши.

Изначально иск Генпрокуратуры был связан с тем, что расходы семьи на объекты недвижимости, автомобили и другие предметы роскоши значительно превышали их официальный заработок. В иске отмечалось, что Арашуков-старший с 2007 по 2017 год, работая в разных структурах «Газпрома» и в качестве народного депутата парламента КЧР, заработал 66 млн руб. Арашуков-младший, согласно данным прокуратуры, с 2009 по 2018 год в качестве министра и зампреда правительства КЧР и сенатора Совфеда заработал 15,7 млн руб. Однако за время их активной трудовой деятельности на «предметы роскоши» было потрачено почти 1,5 млрд рублей. Так, например, на балансе Арашуковых и связанных с ними людей (родственников, водителей, охранников) было порядка 90 автомобилей.

Последнее слово

На заседании 6 декабря Арашуковы выступили с последним словом. Они не признали вину и призвали суд вынести справедливое решение.

«Вы прекрасно знаете, что в деле нет никаких доказательств нашей виновности и не может быть. Мы просим вас принять законное решение. <…> По этому делу рано или поздно будет справедливое решение. Но я прошу вас сделать это решение, именно вас», — обратился экс-сенатор к судье Гученковой.

Следом выступил Арашуков-старший, заявив о невиновности по всем пунктам. Также он утверждал, что в деле нет ни одного свидетеля, который дал бы против него показания.

«Я не совершал никакого преступления, не убивал никого, не заказывал никому, тем более своему сыну, не похищал газ. <…> Генпрокуратура красиво нас обвинила»,

— сказал он.

Казбек Булатов отметил, что судья Гученкова хорошо знает состав дела, однако предположил, что на нее может оказываться давление.

«Если вы вольны в принятии решения, я не сомневаюсь, какое это будет решение, если не вольны, то мое выступление ничего не изменит. Поэтому я хочу на этом закончить», — заключил он.

Тогда же Гученкова продлила арест фигурантов в СИЗО до 7 апреля 2023 года. Экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Гузер Хашукаев до того же срока останется под домашним арестом.