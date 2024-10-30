В МВД заявили о сокращении числа нелегальных мигрантов

Количество иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории России, с 2015 года уменьшилось в четыре раза. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии министерства, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции, его слова передает ТАСС.

«С 2015 по 2023 год доля незаконно находящихся у нас граждан других государств сократилась почти в четыре раза», — отметил он.

29 октября Госдума приняла сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, члены нижней палаты российского парламента одобрили инициативу о признании отягчающим обстоятельством факт нелегального нахождения в России мигранта, совершившего то или иное преступление.

6 ноября Совет Федерации рассмотрит проекты, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее депутат Яровая сообщила о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией.