Яровая сообщила о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией

Комиссия Государственной думы по миграционной политике планирует предложить правительству Российской Федерации несколько дополнительных мер по борьбе с незаконной миграцией. Об этом журналистам сообщила вице-спикер палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Мы будем предлагать правительству целый ряд дополнительных мер», — сказала она.

Яровая считает, что работа комиссии позволит дать еще более высокий результат в защите интересов российских граждан, обеспечении безопасности, защите финансов государства, наведении порядка в миграционной сфере.

«Это будет содействовать общественному миру и согласию, что важно для такой большой и многонациональной страны, как наша», — пояснила депутат.

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