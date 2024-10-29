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Яровая сообщила о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией

Яровая: в ГД предложат кабмину новые меры по борьбе с нелегальной миграцией

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комиссия Государственной думы по миграционной политике планирует предложить правительству Российской Федерации несколько дополнительных мер по борьбе с незаконной миграцией. Об этом журналистам сообщила вице-спикер палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Мы будем предлагать правительству целый ряд дополнительных мер», — сказала она.

Яровая считает, что работа комиссии позволит дать еще более высокий результат в защите интересов российских граждан, обеспечении безопасности, защите финансов государства, наведении порядка в миграционной сфере.

«Это будет содействовать общественному миру и согласию, что важно для такой большой и многонациональной страны, как наша», — пояснила депутат.

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