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Стало известно, когда Совфед РФ рассмотрит законы о нелегальной миграции

Клишас: Совфед РФ на заседании 6 ноября рассмотрит законы о нелегальной миграции

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Совет Федерации РФ планирует рассмотреть проекты, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией, в ходе заседания 6 ноября. Об этом рассказал председатель комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, планируют ли сенаторы рассмотреть инициативы в сфере миграции 6 ноября. В результате парламентарий ответил утвердительно и подчеркнул, что предварительное обсуждение документов назначено на 5 ноября.

Также он выразил уверенность, что члены Совета Федерации РФ поддержат соответствующие законы.

29 октября Государственная дума РФ приняла сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, члены нижней палаты российского парламента одобрили инициативу о признании отягчающим обстоятельством факт нелегального нахождения в РФ мигранта, совершившего то или иное преступление. Еще законодатели наделили государственные учреждения исключительным правом принимать экзамены у иностранных граждан, лишив такой возможности частные организации.

Ранее в Санкт-Петербурге нескольких иностранцев, не вставших на воинский учет, лишили российского гражданства.

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