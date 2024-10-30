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Россиянке предъявили обвинение в повреждении памятника-монумента «Скорбящая мать»

Жительнице Подольска предъявили обвинения за поджог памятника «Скорбящая мать»

Жительнице Подольска предъявили обвинение в повреждении памятника-монумента «Скорбящая мать». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На допросе женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном и рассказала подробности случившегося. Суд отправил обвиняемую под домашний арест.

Сейчас следственные органы назначили женщине психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Памятник-монумент «Скорбящая мать» в Подольске находится на Октябрьской площади. Он увековечивает память защитников Отечества, отдавших свою жизнь за Родину. Женщина подожгла четыре венка возле памятника накануне.

Незадолго до этого в Великом Новгороде правоохранители возбудили уголовное дело после осквернения памятника Победы. Неизвестные пришли в городской парк и нанесли надпись на памятник, посвященный победе Советского Союза над фашизмом.

Ранее в Орловской области задержали осквернившую монумент в Волгограде треш-стримершу Голубку.

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