Треш-стримершу Голубку задержали за осквернение монумента «Родина-мать зовет!»

Треш-стримершу под псевдонимом Голубка задержали в Орловской области. Об этом сообщает ГТРК «Волгоград».

По данным телекомпании, стримерша публично осквернила символ воинской славы России — монумент «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде. В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую.

СК возбудил уголовное дело, в доме задержанной провели обыск, изъяли компьютер. Следователи СУ СКР по Орловской области будут просить суд о заключении женщины под стражу.

Настоящее имя Голубки — Вера Егоренкова. В своих прямых эфирах она исполняет задания за деньги.

Накануне башкирский активист Расул Ахияретдинов заявил, что согласен с приговором суда по делу о реабилитации нацизма — мужчину приговорили к году исправительных работ за требование закрыть «срамные места» монументу «Родина-мать зовет!».

Ранее россиянку приговорили к 10 месяцам работ за ролик со скульптурой «Родина-мать».