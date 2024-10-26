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Треш-стримершу Голубку задержали за осквернение монумента «Родина-мать зовет!»

В Орловской области задержали осквернившую монумент в Волгограде блогершу Голубку

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Телеграм-канал «Екатерина Мизулина»

Треш-стримершу под псевдонимом Голубка задержали в Орловской области. Об этом сообщает ГТРК «Волгоград».

По данным телекомпании, стримерша публично осквернила символ воинской славы России — монумент «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде. В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую.

СК возбудил уголовное дело, в доме задержанной провели обыск, изъяли компьютер. Следователи СУ СКР по Орловской области будут просить суд о заключении женщины под стражу.

Настоящее имя Голубки — Вера Егоренкова. В своих прямых эфирах она исполняет задания за деньги.

Накануне башкирский активист Расул Ахияретдинов заявил, что согласен с приговором суда по делу о реабилитации нацизма — мужчину приговорили к году исправительных работ за требование закрыть «срамные места» монументу «Родина-мать зовет!».

Ранее россиянку приговорили к 10 месяцам работ за ролик со скульптурой «Родина-мать».

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