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Женщина подожгла венки возле монумента в Подмосковье

В Подольске женщина подожгла венки возле памятника-монумента «Скорбящая мать»

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ГСУ СК России по Московской области

Женщина подожгла четыре венка возле памятника-монумента «Скорбящая мать», установленного в городе Подольске. Об этом сообщили в СК по Московской области.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята запись с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений). В ближайшее время подозреваемую доставят на допрос к следователю.

Памятник-монумент «Скорбящая мать» в Подольске расположен на Октябрьской площади. Он увековечивает память защитников Отечества, отдавших свою жизнь за Родину.

Незадолго до этого в Великом Новгороде правоохранители возбудили уголовное дело после осквернения памятника Победы. Неизвестные пришли в городской парк и нанесли надпись на памятник, посвященный победе Советского Союза над фашизмом.

Ранее в Орловской области задержали осквернившую монумент в Волгограде треш-стримершу Голубку.

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