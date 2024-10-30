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Песков опроверг переговоры по прекращению ударов по энергообъектам Украины

Песков назвал вбросом данные о прекращении ударов по энергообъектам Украины

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Михаил Метцель/РИА Новости

Даже авторитетные издания, такие как Financial Times, порой распространяют информацию, не соответствующую действительности. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков статью газеты, в которой утверждалось о якобы имеющихся переговорах о приостановке атак на энергетические объекты Украины.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — отметил Песков.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Украина ведут «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По сведениям журналистов, Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курскую область России.

Газета The Washington Post в августе сообщала, что Москва и Киев планировали провести секретные переговоры при посредничестве Катара и Турции и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.

Ранее в Кремле заявили о попытках Украины бить по социальным объектам РФ.

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