Москва и Киев ведут секретные переговоры. Стороны хотят отказаться от ударов по объектам энергетики FT: Украина и РФ ведут секретные переговоры о прекращении ударов по энергетике

Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщают американские СМИ. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетики поспособствует завершению горячей фазы конфликта и станет сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».

Россия и Украина ведут «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, в том числе среди высокопоставленных украинских чиновников. По их словам, Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курскую область России.

«Идут очень ранние обсуждения о возможном перезапуске [переговоров], — сказал неназванный дипломат. — Сейчас идут переговоры об энергетических объектах».

Подобное соглашение ознаменовало бы самую значительную деэскалацию с начала боевых действий в 2022 году, отмечает FT. Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может быть сигналом о готовности России участвовать в более широких мирных переговорах.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, за последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой спецслужбами. Ранее стороны признали, что прекращение атак на энергосистему Украины и нефтеперерабатывающие мощности России отвечает их взаимным интересам.

Однако президент России Владимир Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области, сообщил FT бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о ходе переговоров:

«Пока [украинцы] топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского».

Тем не менее, по словам украинского чиновника, Украина планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление на Россию и склонить ее к переговорам. Источники добавляют, что помимо возможностей Киева по нанесению ударов на большие расстояния, которые позволили ему поражать энергетические цели и военные объекты на территории России, «у нас нет существенных рычагов, чтобы [заставить россиян] пойти на переговоры».

Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что Москва вышла из предыдущего раунда переговоров в августе как раз в тот момент, когда официальные лица начали планировать личную встречу в Дохе. Катар начал выступать посредником в этих переговорах в июне после того, как Зеленский провел мирный саммит в Швейцарии, на который Россия не была приглашена.

Четыре украинских чиновника сообщили FT, что Киев и Москва пришли к «молчаливому соглашению» прошлой осенью не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, подобных тем, которые она проводила в 2022–2023 годах, сообщили два украинских чиновника и человек в Вашингтоне, знакомый с ситуацией. По их словам, это соглашение должно было проложить путь к официальной сделке. Однако в феврале и марте этого года Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты, стремясь усилить давление на Москву после провалившегося контрнаступления 2023 года. Несмотря на предупреждение Белого дома прекратить удары, Киев продолжал действовать, а Москва посчитала, что негласное соглашение было нарушено, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия готова рассматривать только «любые варианты мирных соглашений, основанные на реалиях на местах». Ранее он потребовал от Украины полного отказа от четырех регионов, которые удерживает Москва, а также полного снятия западных санкций. Украина считает эти условия невозможными для любых потенциальных мирных переговоров. Путин заявил, что Турция, которая выступала посредником в провалившихся переговорах весной 2022 года, недавно выступила с новыми мирными предложениями, которые Украина немедленно отвергла. «Очевидно, что они еще не готовы. Мяч на их стороне поля», — заявил российский президент.

Почему сорвались первые секретные переговоры

21 октября Владимир Зеленский заявил, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну». Он предложил взаимное прекращение воздушных атак на электросети как первый шаг на пути к переговорам о прекращении боевых действий.

«Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю», — сказал Зеленский.

Газета The Washington Post в августе сообщала, что Москва и Киев планировали провести секретные переговоры при посредничестве Катара и Турции и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. По данным издания, Россия остановила процесс после входа ВСУ в Курскую область.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказывал, что Турция предложила не наносить удары по объектам энергетики, атомной энергетики и по торговому гражданскому флоту в Черном море. Путин, по словам Шойгу, согласился. «И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение», — рассказал Шойгу.

В Кремле затем отметили, что четких договоренностей достигнуто не было, а Зеленский тогда заявил, что никому не давал полномочий вести переговоры с Россией.

До начала СВО мощность украинских объектов электрогенерации была одной из самых крупных в Европе, но к лету 2024 года упала ниже 20 ГВт. К осени на Украине были разрушены все ТЭС и значительная часть мощностей ГЭС. В середине октября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.