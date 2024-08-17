Атака на Курскую область сорвала секретные мирные переговоры РФ и Украины

Атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — сообщили дипломатические источники издания.

Отмечается, что процесс подготовки тайных переговоров был приостановлен. Предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты на два месяца. С момента последних переговоров РФ и Украины в Стамбуле в июле 2022 году уже прошло два года.

До этого американское издание The New York Post назвало сомнительным предположение о том, что атака на Курскую область заставит ВС РФ сократить масштабы наступления в ДНР и Харьковской области.

Ранее политолог допустил начало переговоров по Украине после выборов в США.