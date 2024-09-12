В Кремле предупредили о попытках Украины бить по социальным объектам

Вооруженные силы Украины с высокой степенью вероятности будут пытаться наносить удары по социальным объектам на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Конечно, Украина продолжит свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что (ВСУ. — Прим. ред.) будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор», — сказал он, отвечая на вопрос о принятом представителями США решении разрешить удары по российской территории.

По мнению Пескова, это попытка «продолжения войны до последнего украинца».

«Здесь не нужно сгущать краски. Но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — резюмировал официальный представитель Кремля.

До этого Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

Ранее российский сенатор заявил, что НАТО постоянно готовится к ядерной войне.