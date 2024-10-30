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В Минэнерго анонсировали запрет майнинга в регионах

Замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов РФ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил о предстоящем запрете майнинга в некоторых регионах страны. По его словам, это решение обусловлено дефицитом электроэнергии, сообщает ТАСС.

«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой»,— сказал Грабчак.

Заместитель министра сообщил, что к энергодефицитным регионам относятся Дальний Восток, юго-запад Сибири и Южная Россия. В этих областях до 2030 года невозможно будет выделять значительные объемы электроэнергии.

В августе в России был принят закон, легализующий майнинг, который вступит в силу 1 ноября. В сентябре президент Владимир Путин отметил, что существует вероятность дефицита электроэнергии из-за роста интереса к криптовалютам.

В начале октября агентство Bloomberg сообщило, что Россия быстро догоняет США в майнинге криптовалют и платежах с их помощью, что вызывает серьезную обеспокоенность западных стран.

Ранее в Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга.

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