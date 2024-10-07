Россия становится криптовалютной сверхдержавой

Россия быстро догоняет США в майнинге криптовалют и платежах с их помощью, что вызывает серьезную обеспокоенность западных стран. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, в 2023 году объем добытых в России биткоинов достиг $3,5 млрд. Это привело к тому, что страна вплотную приблизилась к лидирующим позициям США в данной отрасли.

«Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией. Это значит, что Россия обозначила свои позиции в цифровой экономике будущего. Это видят наши партнеры с Ближнего Востока и Азии. Они очень активно рассматривают взаимодействие с Россией в этой отрасли, потому что позиции России уникальны», - заявил владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец.

В 2017 году Рунец, получивший степень MBA в Стэнфордском университете, основал компанию BitRiver, построив дата-центр для майнинга криптовалют в Сибири. Холодные зимы и дешевая электроэнергия способствовали развитию бизнеса, отметило издание.

Эксперты отмечают, что действия России могут существенно изменить глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и новые возможности в сфере международных финансов и использования энергоресурсов.

Ранее Банк России сообщил о планах изучить переводы граждан в криптовалюте.