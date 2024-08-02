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СФ одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России

СФ одобрил закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют

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Kin Cheung/AP

Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России. Об этом сообщает ТАСС.

Принятие документа инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

«Требования к деятельности <…> лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, <…> будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России», — уточнили в сообщении.

Право на майнинг получат только те юрлица, которых внесут в реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, также смогут заниматься майнингом. Документ предусматривает несколько мер по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности ее использования для отмывания денег, полученных преступным путем.

Законопроект о легализации в стране деятельности по добыче криптовалют был внесен в Государственную думу РФ в ноябре 2022 года. 30 июля 2024 года ГД РФ приняла его во втором и третьем чтениях.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.

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