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В Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга

Силуанов: Минфин не рассчитывает на существенные доходы от легализации майнинга

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Министерство финансов России не рассчитывает, что легализация майнинга принесет существенные доходы. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала RT Arabic.

Министр отметил, что в настоящее время уже есть договоренность, в рамках которой этой осенью будет принято законодательное решение о налогообложении майнинга. По словам Силуанова, после принятия подобного решения доходы могут увеличиться.

«Суть в том, что результат майнинга — это криптовалюта, а она, согласно новому закону, теперь может быть средством платежа в торговле с нашими зарубежными партнерами», — сказал глава Минфина.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют.

По словам эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, легализация криптовалют и майнинга в России может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций. По его словам, в случае, если регулирование хорошо скажется на бизнесе, есть вероятность, что заграничные платежи будут более доступными.

Ранее эксперт развеял пять главных мифов про майнинг.

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