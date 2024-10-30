В Грузии началось расследование предполагаемых фальсификаций на выборах

Прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщила грузинская телекомпания Rustavi2 со ссылкой на заявление ведомства.

Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября.

Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

Прокуратура одновременно с этим проведет необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы изучить факты, озвученные президентом, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее Зурабишвили заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.