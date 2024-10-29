В ЦИК Грузии предложили прокуратуре проверить выборы на фальсификацию

Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов, которые прошли в воскресенье, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы установить, соответствует или нет... распространенная информация о фальсификации выборов, требуется провести комплексное и объективное расследование», — заявили в ЦИК.

Там отметили, что такое расследование выходит за за рамки компетенции избирательной администрации.

«Следовательно, обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и провести расследование в связи с указанными заявлениями», — добавили в ЦИК.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования.

Ранее власти Швейцарии призвали своих граждан «держаться подальше» от митингов в Грузии.