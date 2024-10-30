Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Долгопрудном потушили крупный пожар на складе с удобрениями

МЧС: пожар на складе в Долгопрудном на площади в 1300 кв.м полностью потушили

В подмосковном Долгопрудном полностью потушили пожар на складе с удобрениями на площади 1,3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар начался накануне днем в хранилище с удобрениями и садовым инвентарем на 1,2 тыс. «квадратах». Огонь перекинулся на соседнее здание. Сотрудники МЧС работали при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке.

С пламенем боролись более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар в торговых павильонах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:26 мск.

27 октября пожар произошел в торгово-развлекательном центре Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. На месте инцидента работали 90 сотрудников экстренных служб. В ликвидации возгорания также задействовали 12 единиц техники.

Ранее на стройплощадке в Москве загорелись 12 бытовок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами