В Долгопрудном потушили крупный пожар на складе с удобрениями

В подмосковном Долгопрудном полностью потушили пожар на складе с удобрениями на площади 1,3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар начался накануне днем в хранилище с удобрениями и садовым инвентарем на 1,2 тыс. «квадратах». Огонь перекинулся на соседнее здание. Сотрудники МЧС работали при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке.

С пламенем боролись более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар в торговых павильонах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:26 мск.

27 октября пожар произошел в торгово-развлекательном центре Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. На месте инцидента работали 90 сотрудников экстренных служб. В ликвидации возгорания также задействовали 12 единиц техники.

Ранее на стройплощадке в Москве загорелись 12 бытовок.