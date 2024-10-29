В Серебряном Бору в Москве произошел пожар

В Москве в Серебряном Бору произошел пожар на территории академии водных видов спорта Ушакова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, загорелась деревянная постройка на территории академии. В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем, который охватил двухэтажное здание на Таманской улице. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания уточняются.

Днем во вторник, 29 октября, в МЧС России сообщили, что пожар произошел в административном здании в городе Долгопрудном, расположенном в Московской области. В заявлении уточнялось, что строение используется как склад для удобрений. Охвативший постройку огонь распространился на площади 1300 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Позднее стало известно о локализации пожара.

Ранее на стройплощадке в Москве загорелись 12 бытовок.