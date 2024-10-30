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В Шереметьево задержаны рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Шереметьево задерживают несколько рейсов на вылет и прилет

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево задержаны несколько рейсов на вылет и прилет. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

По информации Яндекс Расписание, пока отложены рейсы в Хургаду, Анталью и Алжир.

Другой информации на текущий момент нет. Администрация аэропорта не комментировала задержку, которая длилась около 40 минут.

27 октября в московском аэропорту Внуково объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Нарьян-Мар Boeing 737-500 в воскресенье. Отмечается, что у самолета возникла проблема с механизацией крыла. Тогда был введен «код Синий», который обычно объявляется при аварийной посадке.

В начале октября во Внуково вводили план «Ковер», воздушная гавань была закрыта на вылет и прилет. Причиной отмены рейсов стало то, что терминал D был обесточен. Готовящиеся к посадке самолеты были перенаправлены в другие столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Ранее летевший в Шарм-эль-Шейх лайнер несколько часов кружил в небе над Москвой.

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