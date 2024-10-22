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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге заработал штатно после инцидента с самолетом

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Павел Лисицын/РИА Новости

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге работает штатно после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Самолеты прибывают и отправляются из нашего аэропорта. Пятнадцать минут назад приняли самолеты из Нарьян-Мара и Шарджи, вылетел борт в Москву. Работаем штатно», – сказано в сообщении пресс-службы аэропорта от 22:24 мск.

Инцидент произошел вечером 22 октября. В аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Кроме того, в работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса.

18 октября несколько пассажирских рейсов оказались задержаны из-за тумана в аэропорту в Барнауле в Алтайском крае. В связи с ухудшением погодных условий вовремя не смогли вылететь восемь воздушных судов. Четыре из них должны были отправиться из Барнаула в Москву и еще по одному — в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Ранее сильный туман помешал пассажирскому самолету приземлиться в городе Петропавловске-Камчатском.

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