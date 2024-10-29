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Летевший в Шарм-эш-Шейх лайнер несколько часов кружил в небе над Москвой

Направлявшийся в Шарм-эш-Шейх самолет вернулся в Москву из-за проблем с шасси

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Depositphotos

Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в египетский город Шарм-эш-Шейх, несколько часов кружил над российской столицей. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ | Новости».

Журналисты рассказали, что воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово. Но вместо того чтобы отправиться в Шарм-эш-Шейх, самолет долгое время кружил над Москвой и затем вернулся в воздушную гавань.

«Судно вернулось после взлета из-за того, что не убираются шасси», — говорится в материале.

Как рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалинии», перед приземлением самолету надо было выработать топливо. По этой причине воздушное судно провело несколько часов в небе над Москвой.

27 октября в аэропорту Внуково в российской столице объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета компании Utair. Воздушное судно следовало из Москвы в Нарьян-Мар, расположенный в Архангельской области.

Во время полета у лайнера возникла проблема с механизацией крыла, поэтому экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Именно тогда на территории воздушной гавани и ввели «код Синий».

Ранее в Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки.

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