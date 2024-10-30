Бывшего сенатора Сабадаша этапировали в Москву

Бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша этапировали из Санкт-Петербурга в Москву в рамках нового уголовного дела. Об этом со ссылкой на постановление Мещанского суда Москвы сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сабадашу меры пресечения в виде заключения под стражу. Экс-сенатора обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

29 октября бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа и экс-владельцу ликеро-водочного завода «Ливиз» Сабадашу предъявили новые обвинения по делу. Обвинение связано с делом юриста Татьяны Падалко, которую ранее обвинили в неправомерных действиях при банкротстве.

Весной 2015 года Сабадаш был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в попытке крупного хищения из государственного бюджета. Позднее экс-сенатора от Ненецкого автономного округа и его подельников судили за хищение кредитных средств на сумму 359 млн руб.

Ранее в Москве арестовали военного комиссара Преображенского района.