Экс-сенатору Сабадашу предъявили новые обвинения

Бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа и экс-владельцу ликеро-водочного завода «Ливиз» Александру Сабадашу предъявили новые обвинения по делу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ему были предъявлены обвинения в присвоении или растрате, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение связано с делом юриста Татьяны Падалко, которую ранее обвинили в неправомерных действиях при банкротстве.

Весной 2015 года Сабадаш был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в попытке крупного хищения из государственного бюджета. Позднее экс-сенатора от Ненецкого автономного округа и его подельников судили за хищение кредитных средств на сумму 359 млн руб.

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