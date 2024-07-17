Бывшего сенатора Сабадаша будут судить в Москве

Верховный суд Российской Федерации изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша и двух топ-менеджеров «Таврического банка». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Первоначально экс-сенатора от Ненецкого автономного округа и его подельников, обвиняемых в хищении кредитных средств на сумму 359 млн руб., должны были судить в Санкт-Петербурге. Однако служба экономической безопасности ФСБ обнаружила, что все трое обвиняемых обладают обширными связями среди сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса Северной столицы и других регионов Северо-Западного федерального округа, не позволяющими объективное рассмотрение дела.

По данным ФСБ, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга проявил необъективный подход, удовлетворив ходатайства защиты о проведении ряда экспертиз и запросов документов, не имевших отношения к предмету доказывания и повлиявших на длительность судебного процесса. В итоге это привело к освобождению подсудимых прямо в зале суда. Впрочем, их сразу же задержали по новому делу.

В связи с этим Верховный суд РФ 17 июня удовлетворил просьбу прокуратуры, передав дело Хамовническому суду Москвы.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых назвали принятое решение незаконным и обжаловали его в апелляции.

Весной 2015 года Сабадаш был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в попытке крупного хищения из госбюджета.

Ранее в Москве арестовали военного комиссара Преображенского района.