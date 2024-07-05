В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Военком пробудет под арестом два месяца. Мужчине вменяется получение взятки группой лиц по предварительного сговору в крупном размере, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, он обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения гособоронзаказа.

3 июня полковник министерства обороны РФ Александр Ионов признался в получении взятки из-за угрызений совести и развившейся на этом фоне депрессии.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании офицера департамента по обеспечению госзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере.

Ранее в Саратове арестовали военкома по делу о коррупции.