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В отношении автора Telegram-канала Moscow Calling могут возбудить уголовное дело

Автору Telegram-канала Куршину грозит дело за нарушение закона об иноагентах

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Андрей Куршин/VK

В отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан в РФ иностранным агентом) может быть возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, возложенных на иностранных агентов в соответствии с законодательством России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, Куршин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, что дает основание возбудить в отношении него уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

В рамках такого дела администратору Moscow Calling будет грозить до двух лет колонии.

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