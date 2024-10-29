Автора Telegram-канала Moscow Calling Куршина оштрафовали на 40 тысяч рублей

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан в РФ иностранным агентом), который в настоящее время отбывает наказание в колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Речь идет о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Суд назначил <...> наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В августе 2023 года Андрея Куршина задержали в Москве по делу о распространении фейков о деятельности российских войск в зоне конфликта на Украине. 1 сентября того же года агентство РИА Новости сообщило, что администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в публикации ложной информации.

7 августа текущего года мужчину приговорили к 6,5 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет.

Ранее в РФ заочно осудили продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), распространявшего фейки о российских войсках.