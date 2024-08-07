Суд отправил в колонию администратора канала Moscow Calling

Суд приговорил администратора канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан в РФ иностранным агентом) к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также суд лишил Куршина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года.

Куршин был взят под стражу в зале суда. Его отправят в исправительную колонию общего режима.

По данным прокуратуры, Куршин с августа 2022 года по январь 2023 года публиковал в администрируемом им открытом «канале одного из мессенджеров» посты, содержащие заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.



До суда администратор Telegram-канала находился под домашним арестом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.